İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artıyor!

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 27 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 322 bin 751'e, toplam can kaybı ise 35 bin 968'e ulaştı. Ülkede 282 bin 657 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.