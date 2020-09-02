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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs salgınında son durum

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İtalya'da koronavirüs salgınında son durum
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İtalya'da son 24 saatte 1326 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 271 bin 515e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1326 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 6 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 271 bin 515'e, toplam can kaybı ise 35 bin 497'ye ulaştı. Ülkede 208 bin 201 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi

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