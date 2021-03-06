İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 355 bin 24 testte 23 bin 641 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlangıcından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 46 bin 762'ye ulaştı.



Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, 465 bin 812'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 571'e yükseldi.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 307 artarak 99 bin 578 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 984 artışla 2 milyon 481 bin 372'ye ulaştı.



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 231 bin 708 oldu. Aşılananların 1 milyon 613 bin 613'üne ikinci dozun uygulandığı belirtildi.



Bu arada, başkent Roma’nın merkez tren garı Termini önünde kurulan büyük aşı merkezinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Mart ayı kolay olmayacak. Her alan enerjimizi ve çabamızı sahaya koymalıyız, aynı bugün yaptığımız gibi tüm güçlerimizi birleştirerek. Hep birlikte bu savaşı kazanmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Speranza, artan vakalar karşısında tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini vurguladı.