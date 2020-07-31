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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 19:52,Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs ölümleri artıyor!

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İtalya'da koronavirüs ölümleri artıyor!
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 35 bin 141'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı. Ülkede son 24 saatte 379 yeni vaka görülürken, günlük vaka sayısı iki gündür 300’ün üzerine çıktı. Salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 247 bin 537'ye ulaştı.  Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 422 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 178 artışla 199 bin 974'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 9 artarak 35 bin 141'e yükseldi. İtalya'da bugüne kadar, 6 milyon 820 bin 613 test yapıldı. Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) ile Sağlık Bakanlığının ülkedeki Kovid-19'a yönelik genel durum raporu bugün yayımlanırken, virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha fazla dikkat gerektiği ifade edildi.

Raporda, son 30 günde ülkede yeni Kovid-19 vakalarının yaş ortalamasının 41'e kadar gerilediğine dikkati çekildi.

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