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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 19:06,Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 35 binin üstünde

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İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 35 binin üstünde
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.

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