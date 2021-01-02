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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs bilançosunda son tablo açıklandı

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İtalya'da koronavirüs bilançosunda son tablo açıklandı
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 74 bin 985 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 831 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 201’e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 9 bin 166 artışla 1 milyon 489 bin 154 olurken aktif Kovid-19 hasta sayısı 577 bin 62’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 569'a çıktı.

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