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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs aşısı olanların sayısı 20 milyonu geçti

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İtalya'da koronavirüs aşısı olanların sayısı 20 milyonu geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama kampanyasında aşılananların sayısı 20 milyon 111 bin 976'ya yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında günlük verileri açıkladı. Buna göre, son 24 saatte yapılan 378 bin 202 testte 12 bin 965 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 35 bin 617'ye ulaştı.

Aktif Kovid-19 hastası sayısı 430 bin 542'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 522'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 226 artarak 121 bin 33'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 18 bin 466 artışla 3 milyon 484 bin 42'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 20 milyon 111 bin 976'yı buldu.

Aşılananların 6 milyon 27 bin 879'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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