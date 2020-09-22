İtalya'da korkutan rakamlar güncellendi! İşte son tablo

İtalya'da son 24 saatte 1392 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 14 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 300 bin 897'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 738'e ulaştı. Ülkede 219 bin 670 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.