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İtalya'da korkutan deprem: 4,4 büyüklüğünde

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#İtalya#Deprem#Napoli
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 11:47

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında 4,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Bölge sakinleri şiddetli sarsıntı nedeniyle geceyi sokakta geçirirken binalarda hasar oluştu. Bir evde yaşanan kısmı çökme nedeniyle 1 kişi yaralandı.

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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 01.25’te merkez üssü Pozzuoli olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Napoli ilinin tamamında hissedildi. Şiddetli sarsıntı Pozzuoli ve Bagnoli'deki binalarda hasara yol açtı.

Sokaklara moloz parçaları düşerken, bazıları park halindeki araçlara isabet etti. Bagnoli'de bir evde meydana gelen kısmi çökme sonucu enkazdan 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Bölge sakini panikle sokağa çıktı, çok sayıda kişi geceyi sokakta geçirdi. Pozzuoli, Bagnoli ve Bacoli'deki okullarda bugün eğitime ara verildi.

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#İtalya#Deprem#Napoli

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