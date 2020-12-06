İtalya'da korkunç tablo! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini geçti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 887 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 728 bin 878 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre biraz artışla 755 bin 306'ya çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 454'e geriledi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 186 artarak 913 bin 494 oldu.