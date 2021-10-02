İtalya'da kısmi yerel seçimler yarın yapılacak

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İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmeni ilgilendiren seçimlerde Roma, Milano, Napoli, Torino, Bolonya, Trieste gibi büyük kentlerin de aralarında bulunduğu 1192 belediyede halk sandığa gidecek.

Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi iki gün sürecek. Buna göre sandıklar, yarın 07.00 (TSİ 08.00) ile 23.00 (TSİ 00.00), 4 Ekim Pazartesi de 07.00 (TSİ 08.00) ile 15.00 (TSİ 16.00) oy kullanılabilecek.

Seçimin yapıldığı yerlerde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda 17-18 Ekim'de, ilk turda en yüksek iki oyu alan aday arasında ikinci tur seçim yapılacak.

Bu arada, oy verme işlemi sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler uygulanmaya devam edecek. Buna göre, oy vermeye gelen seçmenlerde aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre önce Kovid-19'u atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası aranmayacak ancak maske, mesafe ve ellerin dezenfekte edilmesi gibi kurallar uygulanacak. Seçmenlerin, oy kullanacağı merkezlere girişinde ateşleri ölçülecek ve vücut ısısı 37,5 üzerinde olanlar içeri alınmayacak. Ayrıca halihazırda Kovid-19 karantinası sürenlerin karantina da çıkmamaları gerektiği, bu kişilerin ilgili mercilere başvurusu halinde oylarını evde kullanabilmesi için özel düzenleme yapılacağı belirtildi.

GÖZLER ROMA'DAKİ SEÇİMDE

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Kısmi yerel seçim, ülkede ocakta patlak veren hükümet krizinin ardından eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi liderliğinde farklı siyasi partilerin bir araya gelmesiyle kurulan geniş kapsamlı hükümetin geleceği açısından önem taşıyor. Gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda koalisyondaki partilerin yerel seçimde alacağı oy oranları, hükümetin de bir ölçüde kaderini belirleyecek.

Roma, Milano, Napoli, Torino gibi büyükşehirlerin yeni yönetimlerinin belirleneceği seçimde, gözler özellikle başkentte olacak.

Roma seçimlerinde dört aday öne çıkıyor. Parlamentoda en çok sandalyeye sahip 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Roma için yeniden aday gösterdiği başkentin ilk kadın Belediye Başkanı Virginia Raggi, merkez solun adayı Roberto Gualtieri, merkez sağın adayı Enrico Michetti, merkezdeki Azione (Eylem) Partisinin lideri Carlo Calenda, yarınki seçimde yarışacak.

Adaylar, dün itibarıyla seçim kampanyalarını tamamladı. Raggi, seçmenden ikinci dönem için oy isterken ilk döneminde özellikle belediye içerisindeki mafya gibi yapılara son verdiğini ve belediyeyi yolsuzluğa bulaşanlardan temizlediğini öne çıkardı.

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Gualtieri ve Calenda da Roma'yı yeniden ayağa kaldıracak köklü değişiklikler vadederken merkez sağın adayı Michetti ise kampanyasında merkezden uzak bölgelerin kalkınmasına önem vereceğini belirtti.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Roma'daki seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan basınına göre, Roma'da tüm hesaplar ikinci tur üzerine yapılırken, ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da merkez solun yeniden aday gösterdiği Belediye Başkanı Giuseppe Sala'nın, merkez sağın adayı Luca Bernardo karşısında seçimi ilk turda dahi kazanabileceği ifade ediliyor.