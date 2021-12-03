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İtalya’da keşfedildi: En büyük ve en eksiksiz dinozor sürüsü kalıntıları

#Dinozor#Italya#Keşif
İtalya’da keşfedildi: En büyük ve en eksiksiz dinozor sürüsü kalıntıları

İtalya’da şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük ve en eksiksiz dinozor iskeleti de dahil olmak üzere, ilk kez dinozor sürüsünün kalıntılarının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

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İtalya’nın Trieste kentine yakın eski bir kireçtaşı ocağı olan Villaggio del Pescatore’de paleontologlar tarafından, ‘Bruno’ adı verilen ve şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük ve en eksiksiz dinozor da dahil olmak üzere ilk kez bir dinozor sürüsünün kalıntılarının keşfedildiği belirtildi.

Keşif, Bologna Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından koordine edilen uluslararası bir araştırma grubu tarafından Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyuruldu.

İtalya’da keşfedildi: En büyük ve en eksiksiz dinozor sürüsü kalıntıları

Bologna Üniversitesi’nden keşfe dair yapılan açıklamada, ortaya çıkarılan dinozor iskeletlerinin 80 milyon yıl önce yaşayan ‘Tethyshadros insularis’ türüne ait olduğu belirtilerek, “Ortaya çıkan olağanüstü iskeletler Tethyshadros insularis türüne aittir; özellikle de İtalya'da bulunan en büyük dinozoru temsil eden ‘Bruno’ ismi verilen yeni bir dinozor da dahil olmak üzere en az 7 örnek var (ama muhtemelen 11 olabilir)” denildi.

Açıklamada, daha önce 90’ların başında ‘Antonio’ olarak adlandırılan küçük bir dinozor bulunduğu ve küçük boyutu nedeniyle ‘Tethyshadros insularis’in bir ‘cüce’ tür olabileceğini düşündürdüğü ancak daha büyük boyutta olan ‘Bruno’nun keşfiyle, ‘Antonio’nun sadece genç bir dinozor olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

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İtalya’da keşfedildi: En büyük ve en eksiksiz dinozor sürüsü kalıntıları

Ayrıca, bunlara ek olarak analizlerden ortaya çıkan verilerle bu dinozorların yaşının yeniden tanımlandığı ve başlangıçta varsayılandan 10 milyon yıl daha erken olarak 80 milyon yıl öncesine uzandığı belirtildi.

Öte yandan aynı yerde, fosilleşmiş balık, timsah, deniz sürüngenleri ve hatta küçük kabukluların da bulunduğu bildirildi.

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#Dinozor#Italya#Keşif

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