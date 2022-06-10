Son dakika: İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter radardan kayboldu

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İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi.

Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.



Helikopter Lucca kentinden Modena'ya uçuyordu

İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4’ünün Türk, 2’sinin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

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ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA



Eczacıbaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.



Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.

İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.

En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."



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Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, İtalyan makamlar ve Eczacıbaşı yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

İTALYA HAVA KUVVETLER DE KATILDI

Helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katıldı.

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano havaalanından yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi.



Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.