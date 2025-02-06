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İtalya'da helikopter düştü: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Helikopter Kazası#Parma
İtalyada helikopter düştü: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:28

İtalya'nın Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında iki pilotun yanı sıra iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin olduğu belirlendi. Kazanın pilotaj hatası ya da mekanik arıza kaynaklı olabileceği kaydedildi.

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İtalya'nın kuzeyindeki Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün 19.30 sularında bir helikopter düştü.

Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.

İş insanı Lorenzo Rovagnati'nin genellikle çarşamba günleri, Milano’dan Castelguelfo'daki malikanesine helikopterle seyahat ettiği bilgisi paylaşıldı.

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#İtalya#Helikopter Kazası#Parma

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