İtalya'da G7 zirvesi: Gündem Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı

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G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle İtalya'da toplandı.

G7 ülkelerinin (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) dışişleri bakanları, uluslararası krizleri ele almak üzere dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıları için bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı programa göre, bakanlar ilk günkü oturumlarında Orta Doğu'daki krizleri ele alacak.

İki günlük toplantının ilk gününde G7'ye Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan bakanların yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri de katılacak.