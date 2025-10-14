İtalya'da film gibi operasyon: Baskın felakete dönüştü

Haberin Devamı

İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentine bağlı Castel D'Azzano bölgesinde, yasa dışı şekilde kullanılan bir çiftlik evine düzenlenen operasyon sırasında meydana gelen patlamada 3 jandarma eri hayatını kaybetti, en az 13 güvenlik görevlisi yaralandı.

OPERASYON SIRASINDA ŞİDDETLİ PATLAMA

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçleri sabaha karşı Castel D'Azzano’daki çiftlik evine operasyon düzenledikleri sırada büyük bir patlama yaşandı. Patlamada çöken evde İtalyan Jandarmasından (Carabinieri) 3 asker hayatını kaybederken, en az 13 kişi de yaralandı.

EVİ GAZ TÜPLERİYLE DOLDURMUŞLAR

Haberde, güvenlik güçlerinin bir süredir 3 kişi tarafından yasa dışı şekilde kullanılan çiftlik evini tahliye etmek amacıyla bölgeye gittiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin evi gaz tüpleri ve molotofkokteylleriyle doldurduğu, patlamanın ise jandarmaların kapıdan içeri girdiği sırada ön kapının açılmasıyla tetiklendiği ifade edildi.

2 KARDEŞ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR

Olayda 60 yaşlarındaki biri kadın, biri erkek 2 kardeşin gözaltına alındığı, kaçan diğer aile üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca şüphelilerin evin içine barikatlar kurduğu ve içeride başka gaz tüplerinin de bulunduğu kaydedildi.

“Kimse Böyle Bir Patlama Beklemiyordu”

Castel D'Azzano Belediye Başkan Yardımcısı Antonello Panuccio, operasyonun planlı olduğunu belirterek, “Yaralı olabileceği tahmin ediliyordu ancak 5 kilometrelik bir alanda duyulan bu denli büyük bir patlama kimsenin aklına gelmemişti” dedi.

MELONİ’DEN TAZİYE MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada,

“Verona’daki bir tahliye operasyonu sırasında meydana gelen patlamada 3 jandarmanın trajik ölümünü ve 13 kişinin yaralanmasını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Mağdurların ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN: “GAZ TÜPLERİ ATEŞE VERİLDİ”

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de televizyon programında yaptığı açıklamada, patlamanın içerideki bir kişinin gaz tüplerini ateşe vermesi sonucu yaşandığını söyledi.