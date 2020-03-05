İtalya’da eğitime ara

* İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 107’ye yükselirken, vaka sayısı da 3 bin 89’a çıktı. İtalya hükümeti salgın önlemleri kapsamında ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerin tatil edilmesine karar verdi.

* Avrupa Birliği’nin (AB) kalbi Brüksel’deki Avrupa Savunma Ajansı’nın (EDA) bir çalışanında, Kovid-19 tespit edildi. 23 Şubat’ta görev için İtalya’ya giden kişiye, seyahati sonrası test yapılmıştı.

* Hastalığın ilk olarak ortaya çıktığı Çin’de, vaka sayısı 90 bini aştı. Dünya genelinde yaklaşık 3 bin 200 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, Çin’de ölenlerin sayısı 2 bin 983’e yükseldi.

* ABD’nin Washington eyaletinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi. Ülkede virüsten etkilenen sayısı 108’e çıktı.

* Irak’ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32’ye yükseldi.

* İngiltere’nin başkenti Londra’da öğrenim gören 23 yaşındaki Singapurlu bir öğrenci ‘koronavirüs salgınından sorumlu olduğu’ bahanesiyle ırkçı saldırıya maruz kaldı.



VİRÜSE 12 MİLYAR DOLAR



Dünya Bankası, Kovid-19 salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacağını bildirdi. Yapılan açıklamada söz konusu finansmanın, üye ülkelerin Kovid-19 salgınına etkili yanıt verebilmesi ve salgının dramatik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.



TRUMP 100 BİN DOLAR BAĞIŞLADI



ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılı dördüncü çeyrek maaşını koronavirüsle mücadeleye bağışladı. Trump bunun için ilgili sağlık kurumuna 100 bin dolarlık bir çek yazdı. Trump, seçim vaadi gereği her çeyrek sonunda maaşını çeşitli devlet kurumlarına bağışlıyor.





