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İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü

#İtalya#Sicilya#Doğalgaz Patlaması
İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. İki kişinin de kurtarıldığı enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama nedeniyle yangın çıkan binanın çökmesi sonucu binada yaşayanlar enkaz altında kaldı. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 kadın enkaz altından kurtarılırken, bir erkek ve bir kadının da cansız bedenine ulaşıldı.

İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü

Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kaç kişinin enkaz altında olduğu ise bilinmiyor.

Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki 2 binada hasar meydana geldiği ifade edildi.

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#İtalya#Sicilya#Doğalgaz Patlaması

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