İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 6. turda da sonuç çıkmadı

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İtalya’da 24 Ocak’ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ediyor. İtalya Meclisi’nde gelecek hafta görevi sona erecek olan 80 yaşındaki Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini alacak yeni aday 6’ıncı turda da seçilemedi. Gün içinde yapılan 5’inci tur oylamada merkez sağ ittifakın aday gösterdiği Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'nin seçilmemesi üzerine ittifakın seçici delegeleri 6’ıncı tura katılmadı. Beşinci tur oylamada Senato Başkanı Casellati'nin kendileriyle uzlaşılmadan aday gösterilmesini protesto eden ve oylamaya katılmayan merkez sol ittifakın 6’ıncı turda boş oy atması bekleniyordu fakat atılan boş oy sayısı 106'da kaldı.

Meclisteki 6’ıncı tur oylamaya Büyük Seçici Meclis'in bin 9 delegesinden 665'i katıldı. Cumhurbaşkanı Mattarella 336 oy ile en çok oyu alırken, Mattarella'yı 41 oy ile Nino di Matteo takip etti. Başbakan Mario Draghi ise 5 oy aldı.

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7'İNCİ TUR YARIN YAPILACAK



Cumhurbaşkanı seçimleri yarın TSİ 11.30'da yapılacak 7’inci tur oylama ile devam edecek. İtalya'nın 13. cumhurbaşkanının seçilmesi için adaylardan birinin bin 9 seçici delegenin en az 505'inin oyunu alması gerekiyor. Merkez sağ ve sol ittifakların yeterli çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle iki tarafın bir aday üzerinde uzlaşamaması halinde seçimin sonuca ulaşması beklenmiyor.

DÖRDÜNCÜ TURUN ARDINDAN SEÇİLME ŞARTI 3'TE 2 ÇOĞUNLUKTAN SALT ÇOĞUNLUĞA ÇEKİLMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Mattarella'nın görev süresinin 3 Şubat'ta sona erecek olması nedeniyle 24 Ocak'ta başlayan seçimlerin ilk 3 turunda sonuç çıkmaması üzerine seçilme şartı 4’üncü turdan itibaren 3'te 2 çoğunluktan salt çoğunluğa çekilmişti. Daha önceki cumhurbaşkanları arasında sadece 11. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano iki dönem görev yaptı. 2013 yılında 7 yıllık görev süresini dolduran Napolitano, ülkede yaşanan politik ve ekonomik kriz koşullarında tüm siyasi odakların konsensüsü üzerine görevi kabul etmiş ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.



Öte yandan İtalya’da 1971’de yapılan en uzun süren cumhurbaşkanlığı seçiminde Giovanni Leone, 23 turun ardından seçimi kazanmıştı.