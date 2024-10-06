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İtalya'da Boeing 787 soruşturması

Güncelleme Tarihi:

#Boeing 787#İtalya#Abd
İtalyada Boeing 787 soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:55

İtalya'da Boeing'in "B787 Dreamliner" uçakları için bileşenler üreten 2 firma uyumsuz parçalar tedarik ettikleri gerekçesiyle soruşturma altında.

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Brindisi kentinde faaliyet gösteren 2 havacılık şirketine, Boeing 787 Dreamliner uçaklarına sağladıkları parçaların gereken standartlara uygun olmaması nedeniyle Brindisi Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin ifadesi alındı, iki şirket de incelendi.

Brindisi merkezli havacılık firmalarının, 787 Dreamliner'ın özellikle 44 ve 46. sektörlerinin üretimi için Leonardo-Aerostrutture'ye uyumsuz bileşenler tedarik ettiği saptandı.

Söz konusu uyumsuz bileşenlerin, uçuş güvenliği üzerinde etkisi olabilecek, statik ve stres direnci özellikleri önemli ölçüde daha düşük parçalar olduğu belirlendi.

Savcılığın talimatıyla yaklaşık 6 bin uçak parçasına niteliksel incelemeler için el konuldu. Bilirkişiler, bazı parçalarda bileşenlerin uygunsuzluğunu belgeledi.

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Uçağın yapısal bileşenlerini oluşturmak için titanyum alaşımı yerine saf titanyum kullanıldığı ve kullanılan alüminyum alaşımlarının da beklenenden farklı olduğu iddia edildi.

Basında çıkan diğer haberlerde de Brindisi'de dün başlayan bu soruşturmanın, iki şirket hakkında 2021'de tamamlanan bir başka soruşturmaya dayandığı belirtildi.

Dünyanın önde gelen çok sayıda hava yolu firması uzun hat uçuşlarında Boeing 787 Dreamliner uçaklarını kullanıyor.

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#Boeing 787#İtalya#Abd

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