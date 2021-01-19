İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı

Koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla baş gösteren siyasi kriz, parlamento gündemine taşındı.

Krizle ilgili ilk olarak parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna hitap eden ve milletvekillerine bilgi veren Conte, gün boyu iktidar ve muhalefet milletvekillerinin hükümeti hakkındaki görüşlerini dinledi.

Genel kuruldaki görüşmelerin ardından Conte ve üç partiyle kalan koalisyon hükümeti için akşam saatlerinde güven oylamasına geçildi.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisindeki güven oylamasında 580 milletvekili oy kullandı.

Conte ve hükümeti, 259'a karşı 321 oyla meclisten güvenoyu aldı. Koalisyondan çıkan Iv'nin 27 milletvekili ise güven oylamasında çekimser kaldı.

Meclisteki güven oylamasının ardından M5S'den Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter'daki hesabından "Mecliste güvenoyu sağlandı. Conte’nin yanındayız ve ileri gidiyoruz." paylaşımında bulundu.

Başbakan Conte, bu sabah meclis genel kurulundaki hitabında, koalisyon ortağı Iv'nin başlattığı krizi "anlaşılmaz" olarak nitelemişti. Conte, sorumluluk sahibi parlamenterlere hükümetlerini destekleme çağrısı yapmış ve "Şimdi sayfayı çevirme zamanı. İtalya, uyumlu bir hükümeti hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

CONTE VE HÜKÜMETİ İÇİN ESAS KRİTİK SINAV YARIN SENATODA

Başbakan Conte, yarın sabah da parlamentonun üst kanadı Senatoya hitap edecek ve hükümeti için güvenoyu arayacak.

Iv'nin koalisyondan ayrılması sonrasında Senatodaki 18 senatörünün de iktidar blokundan kopması hükümeti, özellikle parlamentonun üst kanadında çoğunluk açısından riske sokmuştu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Conte hükümetinin şu anda 321 sandalyeli Senatoda çoğunluk sayısı 161'in altında olduğu ve hükümete destek verecek senatör bulma konusunda temasların sürdüğü belirtiliyor.

Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada gözüken aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de Conte’nin Senatoda çoğunluğu sağlayacak sayısı yoksa erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin, Senatodan güvenoyu alamaması durumunda Başbakan Conte'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunması bekleniyor.

M5S, PD, LeU ve Iv'nin oluşturduğu ve "2. Conte Hükümeti" olarak anılan koalisyon, yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.