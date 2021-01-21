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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

İtalya'da 70 tonluk balina kıyıya vurdu

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70 tonluk olduğu belirtilen bir balina İtalya’nın Sorrento limanı kıyısına vurdu. O anlar kameralara anbean yansıdı.

İtalya’nın Sorrento limanında kıyıya vuran dev balina görenleri şaşırttı. Henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı kıyıya vuran balinanın ağırlığının 70 ton, uzunluğunun ise 23,5 metre olduğu ifade edildi.

Ölü balina bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. İtalyan Sahil Güvenlik gemisi kaptanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük.’ ifadelerine yer verdi.

VİRAL HASTALIK ŞÜPHESİ

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edildi.

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