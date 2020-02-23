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Dünya
Haber Giriş: 23.02.2020 - 23:35,Son Güncelleme:/

İtalya'da 3'üncü ölüm gerçekleşti

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İtalya'da 3'üncü ölüm gerçekleşti
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İtalya’da korona virüsü nedeniyle 1 ölüm daha yaşanırken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 3’e yükseldi.

Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümler artarken, İtalya’dan 1 ölüm haberi daha geldi. İtalya’nın Lombardy Bölgesi Meclis Üyesi Guilio Gallera bölgede bulunan Crema kasabasında, aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı bir kadının korona virüsü nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yaşanan ölümle, İtalya’da korona virüsü nedenli ölüm sayısı 3’e çıkarken, ülke genelinde 157 onaylanmış vaka kaydedildi.

Öte yandan, Milano yakınlarında bulunan Codogno kenti ise 21 Şubat günü korona virüsü vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınmıştı.

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