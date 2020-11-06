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DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 19:51 | Son Güncelleme:

İtalya'da 37 bin 809 yeni koronavirüs vakası!

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İtalya'da 37 bin 809 yeni koronavirüs vakası!
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İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 862 bin 681'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 809 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 446 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 862 bin 681'e, toplam can kaybı ise 40 bin 638e ulaştı. Ülkede 322 bin 925 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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