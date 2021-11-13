İtalya'da 2021 yılında 103 kadın cinayeti işlendi

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İtalyan polisi kriminal müdürlüğünce hazırlanan "kasten işlenen cinayet" raporuna göre, yılbaşından 7 Kasım'a kadar olan sürede ülkede 247 cinayet kaydedildi.



Bunların 103'ünün kadın cinayeti olduğu belirtilen raporda, ülkede her üç günde 1 kadının cinayet nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



103 cinayetten 87'sinin, aile içi şiddet ya da partner şiddeti sonucu yaşandığı ifade edildi.



Ülkede, geçen yıl aynı döneme göre kadın cinayetlerinin oranında yüzde 6'lık artış olduğu ve cinayete kurban giden kadın sayısının 97'den 103'e çıktığı bildirildi.



Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasında kadın cinayetlerinin sık yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da 2018 yılında 141, 2019’da 111, 2020'de 116 kadın cinayete kurban gitmişti.