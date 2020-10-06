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DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

İtalya’da 2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi keşfedildi

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İtalya’da 2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi keşfedildi
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İtalyan bilim insanları Napoli'nin doğusunda yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında öldüğü ortaya çıkan 25 yaşındaki bir erkeğin kafatasında, sağlam beyin hücrelerini keşfetti.

İtalyan bilim insanları, Napoli'nin doğusunda şaşırtan bir keşif gerçekleştirdi. 

Keşfin Milattan Sonra (M.S) 79 yılında volkanik patlama sırasında küle gömülü bir şehir olan Herculaneum'da yapıldığı kaydedildi. Araştırma ekibi, ahşap bir binada yatakta yüzüstü yatarken bulunan genç adamın kafatasında sağlam beyin hücrelerini keşfettiğini açıkladı.

Araştırmayı yürüten Napoli II. Federico Üniversitesi'nden adli antropolog Pier Paolo Petrone, iskeletin yakınında çalışırken "kafatasının içinden parıldayan cam gibi bir şey" gördüğünü ifade etti.

Bu yılın başlarında Petrone ve meslektaşları, bu parlak malzemenin, ölen kişinin yoğun ısı nedeniyle git gide cama dönüşerek, bozulmadan korunan sağlam beyin hücreleri olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

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