İtalya’da 107 doktor korona kurbanı

BBC Türkçe’nin haberine göre, İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu, salgında hayatını kaybeden doktorların kimlik bilgilerini düzenli olarak açıklıyor.

Federasyon’a göre, ülkede koronavirüs salgınında ilk doktor ölümü 11 Mart’ta yaşandı, o tarihten bu yana hayatını kaybeden doktor sayısı 107’ye ulaştı. Hayatını kaybeden hemşire sayısı da 28’e çıktı.

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü’nün verilerine göre, ülkede koronaya yakalanan sağlık personeli sayısı 14 bini geçti. İtalya’da toplam vaka sayısı 148 bine yaklaştı, toplam can kaybı 18 bin 849. İtalya’da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorlardan 100’üncüsü Suriye asıllı Samar Sinjab oldu. Yıllar önce üniversite öğrenimi için gelen Sinjab’ın yoğun bakımdayken bile hastalarını sorduğu aktarıldı.