İtalya ve İsviçre Alpleri’ndeki buzullar eridi: İklim değişikliği sınırı da değiştirdi

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Alpler’in Cervino-Matterhorn bölgesinde yer alan Rosa Platosu buzulundaki erime sonrası iki ülke arasında sınır değişikliğini görüşmek için bir komisyon kurulmuştu. Komisyonun sınırın bazı noktalarda İtalya’ya doğru birkaç metre kaydırılması ve İsviçre’nin topraklarının genişlemesini öngören kararı geçen cuma günü İsviçre tarafından onaylanırken, İtalya tarafının da kısa süre içinde anlaşmayı onaylaması bekleniyor. İklim değişikliğinin Alpler’deki buzulları eritmesi nedeniyle, dağ sınırlarında değişiklikler yapılması Avrupa’nın son yıllarda gündeminde.