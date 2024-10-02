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İtalya ve İsviçre Alpleri’ndeki buzullar eridi: İklim değişikliği sınırı da değiştirdi

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#İsviçre#İtalya#Alpler
İtalya ve İsviçre Alpleri’ndeki buzullar eridi: İklim değişikliği sınırı da değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

İsviçre ile İtalya’nın Alpler’deki sınır bölgesinde iklim değişikliği nedeniyle yaşanan coğrafi değişimler sınırın birkaç metre değiştirilmesine yol açtı.

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Alpler’in Cervino-Matterhorn bölgesinde yer alan Rosa Platosu buzulundaki erime sonrası iki ülke arasında sınır değişikliğini görüşmek için bir komisyon kurulmuştu. Komisyonun sınırın bazı noktalarda İtalya’ya doğru birkaç metre kaydırılması ve İsviçre’nin topraklarının genişlemesini öngören kararı geçen cuma günü İsviçre tarafından onaylanırken, İtalya tarafının da kısa süre içinde anlaşmayı onaylaması bekleniyor. İklim değişikliğinin Alpler’deki buzulları eritmesi nedeniyle, dağ sınırlarında değişiklikler yapılması Avrupa’nın son yıllarda gündeminde.

 

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#İsviçre#İtalya#Alpler

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