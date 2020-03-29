İtalya ve İspanya’da artış durdurulamıyor

Covid-19’a en fazla kurban veren ülke İtalya’da, dün can kayıpları 889 artarak 10 bini aştı ve 10.023 oldu. İtalya’da koronavirüsten ölüm oranı yüzde 11.3, İspanya’da bu oran yüzde 7.7. Dünya ortalaması ise yüzde 4.5. Uzmanlar İtalya örneğinde yaşlıların nüfusa oranının yüksekliğine dikkat çekmişlerdi. Ülkede can kaybı, dün şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5.690’a çıktı. İspanya böylece önceki gün COVID-19’dan 969 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya’dan sonra bir günde en yüksek kaybın yaşandığı ikinci ülke oldu.

ALMANYA’DA ÖLÜM ORANI NİYE DÜŞÜK

Olağanüstü halin ikinci haftasını dolduran İspanya’da, salgına karşı mücadelede en büyük eksiğin tıbbi malzeme ve sağlık personeli olduğu belirtiliyor. Sağlık çalışanları ise vaka sayısının ülke genelinde 500 binin üzerinde olduğunu ancak hastalığı hafif atlatan ve evde tedavi görenler nedeniyle gerçek rakamların kayda geçmediğini savunuyor. Almanya’da ise koronavirüsten ölüm oranı yüzde 0.7. Ülkede ölümlerin az olması vakaların erken belirlenip tedbir alınmasına bağlanıyor. Almanya’da kişi başına düşen yoğun bakım ünitelerinin daha fazla olması da gerekçe olarak gösteriliyor. Almanya’da bilim insanları koronavirüse karşı kaç kişinin bağışıklık kazandığını tespit etmek için geniş çaplı test yapmaya da hazırlanıyor.