İtalya ve İngiltere'de son rakamlar açıklandı! Artış sürüyor

İTALYA

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 770 testte 15 bin 204 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 477 bin 969'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 352'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 467 artarak, 86 bin 889'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 172 artışla 1 milyon 936 bin 289'a ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 575 bin 258 oldu. Bunların 270 bin 269'unu ikinci doz aşıyı alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İNGİLTERE



İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54'e çıktı.

Son 24 saatte 1725 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 101 bin 887'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 164 bin 387'ye ulaştı, bunlardan 474 bin 156'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 605 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bu kişilerden 3 bin 961'i yoğun bakımda bulunuyor.

Bir günde 596 bin 845 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 67 milyon 40 bin 373 oldu.