İtalya ve ABD'de çığ felaketi: 2 ölü, 10 kayıp

İtalya ve Fransa’da peş peşe yaşanan çığ felaketleri Avrupa Alpleri’ni alarma geçirdi. Bölgede nadir olarak verilen kırmızı alarmın ardından İtalya'da felaket yaşandı.

İtalya’nın önde gelen kayak merkezlerinden Courmayeur’da, dik bir yamaçtan kopan devasa kar ve buz kütlesi hızla aşağıya doğru ilerledi.

Bir anda hız kazanan çığ, çam ağaçlarını ezerek kayak pistinin bulunduğu alana yöneldi. Bazı kayakçılar son anda bölgeden uzaklaşmayı başarırken, bazıları kar bulutunun içinde kayboldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken kayakçılardan biri olay yerinde, diğeri hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Diğer kayakçı ise yaralı olarak Torino'daki Le Molinette Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dağın diğer tarafındaki telesiyejde bekleyen kalabalık bir kayakçı grubunun yer aldığı görüldü.

Daily Mail'in aktardığı bilgiye göre yetkililer, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Aynı tatil beldesinde birkaç gün önce yaşanan benzer bir olayda iki kayakçı hayatını kaybetmişti.

ALARM SEVİYESİ YÜKSEK

Avrupa Alpleri için verilen kırmızı alarm, daha sonra kaldırılmış olsa da 5 üzerinden 4 (yüksek) olarak verildi. Bu alarm seviyesi, son 25 yılda yalnızca iki kez uygulandı.

Çığların kayakçılar veya yürüyüşçüler tarafından kolayca tetiklenebileceğini belirten uzmanlar, risk seviyesi üçün üzerinde olduğunda kayakçıların pist dışına çıkmaması gerektiği konusunda uyardı.

ABD'DE KAYAKÇILAR KAYBOLDU

Öte yandan ABD’nin California eyaletindeki Sierra Nevada Dağları’nın bir parçası olan Castle Peak’te çığ meydana geldi. Kar fırtınası sırasında meydana gelen çığ felaketinde 10 kayakçı kaybolurken, 6 kayakçı sağ olarak kurtarıldı.

Nevada Şerif Ofisi’nden yapıla açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin hayatta kalanlara ulaşmasının ve onları güvenli bir yere tahliye etmesinin birkaç saat sürdüğü belirtildi. Farklı derecelerde yaralanmaları olan 6 kayakçıdan ikisinin tedavisinin hastanede sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "En az altı kayakçı çığdan sağ kurtuldu. Kalan on kişiden ise haber alınamıyor. Şu anda 46 acil durum ilk müdahale görevlisiyle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava şartları son derece tehlikeli durumda" denildi.