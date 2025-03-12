İtalya, Ukrayna ile ABD arasında Cidde'de yapılan görüşmelerin sonucundan memnun

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Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Cidde'de ABD ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunu memnuniyetle karşıladı. Özellikle 30 günlük ateşkes önerisi ve ABD'nin Kiev'e yardımlarını yeniden başlatma kararına dikkati çekti." ifadeleri kullanıldı.

Bundan sonrası için Rusya'nın kararının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "İtalya, ABD'nin Başkan Trump liderliğinde Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini garanti altına alacak adil bir barış sağlama çabalarını tam olarak desteklemektedir. Şimdi karar verme sırası Rusya'da." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından ABD ve Ukrayna heyetleri bugün Cidde kentinde bir araya gelmişti.

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Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'nın, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, ABD'nin istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da aktarılmıştı.