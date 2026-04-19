İtalya, savunmada rotayı Türkiye'ye çevirdi: Dünyayı şaşırtan TB3 hamlesi! 'Ankara'yı Avrupa'nın merkezine taşıyacak anlaşma'

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, 17 Nisan'da yayınlanan bir röportajda Breaking Defense’e İtalya'nın Bayraktar TB3 İHA'larının tedarikini birkaç ay içinde resmen onaylamasının beklendiğini söyledi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda İtalya, Avrupa'da TB3 ithal eden ilk ülke olacak.

İtalya Donanması eski komutanı Koramiral Berutti Bergotto, mart ayında ülkesinin uçak gemilerinde kullanılabilen sistemlerden belirsiz sayıda satın almayı planladığını açıklamıştı. Kısa güverteli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip TB3’ün, Cavour uçak gemisinde konuşlandırılması öngörülüyor. Bergotto’nun bu açıklamaları, İtalya’nın deniz gözetleme kabiliyetini artırma hedefini ortaya koydu.

Baykar tarafından geliştirilen TB3, yenilikçi ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Katlanabilir kanatlara ve güçlendirilmiş iniş takımına sahip olan sistem, kısa güverteli uçak gemileri ile amfibi hücum gemilerinde kalkış ve iniş yapabiliyor. İstihbarat, gözetleme ve taarruz görevleri için tasarlanan araç, insanlı uçaklara ihtiyaç duymadan deniz gücünün erişimini genişletmeyi amaçlıyor.

Al Monitor, İtalya'nın TB3 hamlesini manşetine taşıyarak, Ankara ve Roma arasında savunma alanında işbirliğiyle yeni bir evreye giren iki ülke arasındaki ilişkileri analiz etti. Haberde, Türk savunma sanayisinin Avrupa için giderek daha önemli hale geldiği vurgulanarak, TB3 anlaşmasının Türkiye ile Batı Avrupa arasındaki yakınlaşmayı hızlandıracağı kaydedildi.

AVRUPA'DA BİR İLK

Avrupa Birliği ülkeleri Hırvatistan, Polonya ve Romanya daha önce Baykar’ın TB2 modelini kullanıyordu. İtalya’nın daha yeni model olan TB3’ü satın alması, kıtada bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Al Monitor'un haberine göre bu durum, Türkiye’nin savunma ürünleri için Batı Avrupa’ya açılan yeni bir giriş kapısı oluşturmasına zemin hazırlıyor.

İtalya ise özellikle göçle ilgili artan baskılarla karşı karşıya kaldığı Akdeniz bölgesinde gözetleme ve keşif yeteneklerini modernize etme çabası içinde bulunuyor. Analistler, anlaşmanın zemininde iki ülkenin giderek derinleşen çıkar ortaklığının yattığı değerlendirmesinde bulundu. Türkiye, Avrupa’ya savaşta kendini kanıtlamış İHA sistemlerinin hızlı ve uygun maliyetli bir tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL SİLAH İHRACATINDAKİ PATI İKİ KAT ARTTI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, Avrupa’nın silah ithalatı 2021-2025 yılları arasında üç kattan fazla artarken Türkiye’nin küresel silah ihracatındaki payı aynı dönemde iki katına çıkarak yüzde 1,8’e ulaştı. Haberde bu rakamların, Türkiye’nin savunma sanayindeki yükselişini somut biçimde ortaya koyduğu ifade edildi.

TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA ENDÜSTRİYEL İŞBİRLİĞİ

İtalya’nın TB3’leri tedarik etmesi beklentisi, öncelikle endüstriyel işbirliğine dayanan Türkiye-İtalya savunma ilişkilerindeki hızlı ivmenin doruk noktası olarak gösteriliyor. 2025 yılında Leonardo ve Baykar, hem Avrupa talebini hem de daha geniş ihracat pazarlarını hedefleyen insansız hava sistemlerine odaklanan bir ortak girişim kurma konusunda anlaşmıştı. Tarafların ortak şirketi LBA Systems, haziran 2025’teki resmi kuruluşundan bu yana İtalya’da çok sayıda İHA platformu geliştiriyor ve üretmeye hazırlanıyor.

Roma ve Ankara’nın yakınlaşması, Akdeniz’deki örtüşen jeopolitik önceliklerden giderek daha fazla etkileniyor. Libya’da İtalya, özellikle enerji devi Eni’nin varlıklarını korumaya ve göç akışını kontrol altına almaya odaklanırken Türkiye ise ülkedeki askeri varlığını ve daha geniş etkisini sürdürmeye çalışıyor.

'TÜRKİYE, ABD İÇİN VAZGEÇİLMEZ SAVUNMA ORTAĞI'

İstanbul merkezli düşünce kuruluşu IstanPol Enstitüsü Dış Politika Koordinatörü Riccardo Gasco, Al-Monitor’a yaptığı değerlendirmede, “Şu anda değişen şey, her iki taraftaki stratejik öz farkındalıktır” dedi. Türkiye’nin AB düzeyinde çözümleri bekleyemeyen Avrupa devletleri için vazgeçilmez bir savunma ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdığını, İtalya’nın da bu ilişki için Avrupa’daki başlıca muhatap olarak konumlandığını kaydetti.

Analistler, bu ortaklığın Trump yönetiminin son söylemleri ve politika sinyallerinin ardından ABD’nin uzun vadeli güvenlik taahhütlerine ilişkin artan belirsizlik ortamında şekillendiğini belirtti. Avrupa devletlerinin hem kıta içinde hem de Türkiye gibi AB dışı ortaklarla savunma bağlarını çeşitlendirme çabası, bu sürecin temel dinamiği olarak gösteriliyor.

BASKILAR YAKINLAŞMAYI KAÇINILMAZ KILDI

İtalyan jeopolitik dergisi Limes’in Türkiye ve Türk bölgeleri koordinatörü Daniele Santoro, Roma’nın Türkiye ile savunma bağlarını derinleştirme çabasının yetenek açıkları da dahil olmak üzere dış baskılardan şekillendiğini ifade etti. Santoro, “İtalya ve Türkiye’nin yakınlaşması kaçınılmaz. Sorun şu ki, İtalya bu yakınlaşmayı yönlendirmiyor, ona uyum sağlıyor” diye konuştu.

Haberde, Türkiye'nin ise kendisini Avrupa için stratejik bir savunma ortağı olarak konumlandırmaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi. Ankara'nın, askeri yetenekleri ve coğrafi erişimi gücü sayesinde gelecekteki herhangi bir Avrupa güvenlik çerçevesi için vazgeçilmez görüldüğüne dikkat çekildi.

İSRAİL POLİTİKASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin İsrail’in Lübnan’daki davranışlarını daha sert bir şekilde eleştirmesinin ardından, Türkiye ve İtalya'nın dış politikadaki uyumu 14 Nisan'da daha da arttı. İtalya, 2003 yılında İsrail ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Roma yönetimi askıya alma kararının gerekçesini açıkça belirtmekten kaçınsa da karar, İsrail birliklerinin 8 Nisan'da Güney Lübnan’da bir İtalyan UNIFIL konvoyuna uyarı ateşi açması sonrasında alındı. Olay bir araca hasar verirken yaralanan olmadı ancak Roma yönetimi İsrail’i kınadı.

Uzmanlar, Türkiye ve İtalya’nın İsrail politikası konusundaki görünür yakınlaşmasına karşın taraflar arasında halen ciddi farklılıklar olduğunu vurguladı. Roma’nın bu hamlesi İsrail’e karşı daha sert bir ton sinyali verse de Ankara’nın pozisyonundan oldukça uzakta kalıyor.

İtalyan anket ve araştırma şirketi SWG’nin mart 2026’da yaptığı bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60’ından fazlası İsrail’in Gazze’deki eylemlerini olumsuz değerlendiriyor. Santoro’ya göre, Meloni’nin İsrail ile işbirliğini askıya alma hamlesi ve Trump’ı eleştirmesi “büyük ölçüde sembolik” olup, kendisini popüler olmayan müttefiklerden uzaklaştırmayı amaçlıyor.