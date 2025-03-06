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İtalya polisinden Çinli çeteye operasyon: Kaçakçılık ağı çökertildi

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#İtalya#Polis#Çin
İtalya polisinden Çinli çeteye operasyon: Kaçakçılık ağı çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 16:39

İtalya polisi, Çin'den yapılan ithalatta 70 milyon Euroluk vergi kaçakçılığı planını ortaya çıkardı. Düzenlenen operasyonda, 17 şüpheliye ait mal varlık donduruldu. Çökertilen suç örgütünün, gümrük vergisi ve KDV'den kaçmak için giyim ve aksesuar sektöründe hayali şirketler kurduğu açıklandı.

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İtalya mali polisi, Çin'den yapılan ithalatta vergi kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 17 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 70 milyon Euro değerindeki mal varlığı donduruldu.

Roma'daki Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen ve "Dragone" (Büyük Ejderha) kod adı verilen soruşturma kapsamında, giyim, ayakkabı, çanta ve çeşitli aksesuarlar gibi ürünlerin ithalatında vergi dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.

 

17 ŞÜPHELİYE OPERASYON

AFP'de yer alan habere göre, İtalyan polisinden yapılan açıklamada, Roma ve Floransa polisinin, "dördü İtalyan ve 13'ü Çin kökenli olmak üzere 17 şüpheliyi" hedef alan 71,05 milyon Euroluk varlık dondurma kararı aldığı belirtildi.

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EPPO, şüphelilerin "giyim, ayakkabı, çanta ve çeşitli aksesuarlar gibi malların ithalatıyla ilgili çok sayıda vergi suçu işleyen bir suç örgütüne katıldıkları için soruşturma altında olduklarını" duyurdu.

 

GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV'DEN KAÇIŞ PLANI

Müfettişler, Çinli girişimcilerden oluşan bir suç örgütünün, gümrük vergileri ve KDV'den (katma değer vergisi) kaçmak için Floransa, Prato ve Roma illerinde faaliyet gösteren 29 şirketten oluşan bir ağ kurduğunu iddia etti.

İddiaya göre; Çin malları, Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan'da gümrükten geçirildikten sonra İtalya'daki lojistik merkezlere nakledildi.

EPPO, bu paraların daha sonra "var olmayan işlemler için faturalar eşliğinde hayali operatörler arasında" birçok kez taşındığını açıkladı. "Tespit edilmekten kaçınmak için, söz konusu şirketler sadece yaklaşık iki yıl varlıklarını sürdürdükten sonra, dolandırıcılık planının devam etmesini sağlamak için yenileriyle değiştirildi" ifadeleri kullanıldı.

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#İtalya#Polis#Çin

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