İtalya onayladı: Kadın cinayetlerine en ağır ceza

İtalya’da kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin son yıllarda giderek artması, ülkede toplumsal tepkiye yol açtı. Bu sorunla mücadelede önemli bir adım atan İtalya parlamentosu, kadın cinayetini ceza yasasına dahil eden ve bu suçu müebbet hapisle cezalandıran yasayı onayladı. Yasa, alt mecliste yapılan son oylamada sağ-merkez ile sol-merkez muhalefetin desteğini alarak 237 oyla kabul edildi. Yasa, takip ve cinsel içerikli görüntülerin rıza dışı paylaşımı gibi cinsiyete dayalı suçlarla mücadelede daha güçlü tedbirler içeriyor.

Hükümetin önerdiği ayrı bir yasa tasarısı ise ilkokullarda cinsel ve duygusal eğitimi yasaklamayı ve liselerde bu tür dersler için açık ebeveyn izni şartı getirmeyi öngörüyor. İktidar koalisyonu bu düzenlemeyi çocukları "ideolojik yönlendirmeden koruma" yolu olarak savunurken, muhalefet partileri ve aktivistler tasarıyı "Orta Çağ zihniyeti" olarak nitelendiriyor.

"HER GÜN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Şiddet karşıtı merkezler ve sığınaklar için ayrılan fonları iki katına çıkardık, acil durum hattını teşvik ettik ve yenilikçi eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları başlattık. Bunlar somut ilerlemelerdir ancak burada durmayacağız. Her gün çok daha fazlasını yapmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

SOL-MERKEZ HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Sol-merkez muhalefet yasayı parlamentoda desteklese de, hükümetin yaklaşımının sorunun yalnızca cezai yönünü ele aldığını, ekonomik ve kültürel eşitsizlikleri ise göz ardı ettiğini vurguladı.

İtalya’nın İstatistik Kurumu’na göre ülkede geçtiğimiz yıl 106 kadın cinayeti kaydedildi. Bu cinayetlerin 62’si eş veya eski eş tarafından işlendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GİULİA CECCHETTİN’İN ÖLDÜRÜLMESİ SES GETİRMİŞTİ

Ülkede 2023 yılında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Giulia Cecchettin’in öldürülmesi gibi ses getiren vakalar, İtalya’nın ataerkil kültüründe kadınlara yönelik şiddetin nedenleri üzerine geniş çaplı toplumsal tepki ve tartışmalara yol açmıştı. İtalyan üniversite öğrencisi Giulia Cecchett, 2023 yılında kaybolmuştu. Yapılan aramalar sonucunda Giulia’nın bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı Filippo Turetta ile birlikte görüldüğü ortaya çıkmıştı. Arama çalışmaları sürerken polis güvenlik kameralarından çiftin tartıştığını, ardından Turetta’nın Giulia’ya saldırdığını tespit etmişti. Günler sonra Giulia’nın cesedi, çuvallara sarılmış halde bir göl kıyısında bulunmuştu. Soruşturma, cinayetin ilişkiyi bitirmek isteyen Giulia’ya karşı işlenen cinsiyet temelli bir şiddet eylemi olduğunu ortaya çıkarmış, Filippo Turetta kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanmıştı.