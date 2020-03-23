İtalya neredeyse tüm üretimi kesti

Koronavirüse en fazla kurban veren İtalya’da can kayıpları 5.476’ya, vaka sayısı da 59.138’e ulaştı. Son 24 saatte 651 ölüm kaydedildi. Ülkede ayrıca, 4.826 sağlık personelinin virüse yakalandığı bildirildi. Bu, İtalya’daki neredeyse her 10 sağlık çalışanından 1’inin hasta olduğu anlamına geliyor. Hükümet, ülke genelinde stratejik ve gerekli olmayan tüm üretimin durdurulmasına karar verdi. Başbakan Giuseppe Conte dün sabaha karşı Facebook hesabından yaptığı yayınla ulusa seslendi.

‘KOLAY BİR KARAR DEĞİL’

Krizin başından bu yana şeffaf kaldıkları vurgusu yapan ve halktan bir şey gizlemediklerini ifade eden Başbakan Conte, “Ülke, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya” dedi. Her gün çok sayıda vatandaş kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Başbakan Conte, “Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız” diye konuştu. Conte, ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını ama tamamen durdurmadıklarını belirterek, “Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Sadece akıllı çalışma yöntemiyle ve ulusal üretimle ilgili olan üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YARIŞA GEREK YOK’

“Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok” diyen Conte, marketlerin, gıda ürünleri satan dükkanların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya devam edeceğini bildirdi. Conte, tüm doktor ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sivil savunma, ordu görevlilerinin ülke genelinde topyekun her gün olağanüstü mücadele verdiğini anlattı. Conte’nin açıkladığı yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Diğer yandan, başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık koruma görevlilerinden birinde COVID-19’a rastlandığı ancak Başbakan Conte’nin geçen gün yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ifade edildi.