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İtalya-Libya anlaşması Yunanistan’ı kızdırdı

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#İtalya#Libya#Doğalgaz
İtalya-Libya anlaşması Yunanistan’ı kızdırdı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Libya ziyareti ve iki ülke arasında imzalanan anlaşma, Atina’da endişe yarattı.

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Meloni’nin, başkent Trablus’ta hem Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile doğalgaz anlaşması imzalanması, Atina’da “Libya ile ilgili Yunan görüşünü zayıflatan adımlar” olarak değerlendirildi. Yunan medyası, İtalya ile Libya arasında doğalgaz alanında 8 milyar Euro’luk işbirliği anlaşması imzalanmasını ön plana çıkararak, Libya’nın son 20 yılda tek kalemde imzaladığı en büyük enerji anlaşmasının söz konusu olduğunu vurguladı. Anlaşma ile Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya doğalgaz taşınması için İtalya’nın bir ‘tedarik merkezi’ olması hedefleniyor.

 

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#İtalya#Libya#Doğalgaz

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