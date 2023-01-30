İtalya-Libya anlaşması Yunanistan’ı kızdırdı

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Meloni’nin, başkent Trablus’ta hem Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile doğalgaz anlaşması imzalanması, Atina’da “Libya ile ilgili Yunan görüşünü zayıflatan adımlar” olarak değerlendirildi. Yunan medyası, İtalya ile Libya arasında doğalgaz alanında 8 milyar Euro’luk işbirliği anlaşması imzalanmasını ön plana çıkararak, Libya’nın son 20 yılda tek kalemde imzaladığı en büyük enerji anlaşmasının söz konusu olduğunu vurguladı. Anlaşma ile Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya doğalgaz taşınması için İtalya’nın bir ‘tedarik merkezi’ olması hedefleniyor.