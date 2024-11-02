İtalya casusluk skandalıyla çalkalanıyor: En üst düzey komplo... Meloni, Wagner, İran, Mossad...

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İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, İtalya'da İsrail istihbaratı Mossad'ın adının karıştığı skandalı açıkladı.

Gazetede yer alan habere göre Mossad, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve üst düzey yetkilileri hedef alan bir casusluk skandalına karıştı.

Haberde, Mossad'ın Milano merkezli özel araştırma şirketi Equalize ile işbirliği yaptığı ve tanınmış kişilerin yanı sıra üst düzey siyasetçilerin kişisel verilerini şantaj yapabilmek amacıyla çaldığı iddia edildi.

Müfettişler, bilgisayar korsanlarının İtalya İçişleri Bakanlığı'nın sunucularına girmiş olabileceğini söyledi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında en az dört kişi tutuklandı.

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Araştırma şirketi Equalize'ın yöneticisi ve emekli üst düzey emniyet mensubu olan baş şüpheli, 2019'dan 2024'e kadar bakanlıkları ve polis sunucularını ihlal ederek müşterilerine sattığı veya satmayı planladığı dosyalar oluşturmakla suçlandı.

Equalize'ın müşterilerinin, rakiplerine karşı avantaj elde etmek, davalarda başarılı olmak ya da şantaj yapmak için bilgi satın alan büyük şirketler veya büyük hukuk firmaları olduğu açıklandı.

BİR MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Yedioth Ahronot'un İtalyan Corriere Della Sera gazetesinden aktardığı bir habere göre müfettişler, tutuklular arasındaki iki İsrail vatandaşını istihbarat ajanı olarak nitelendirdi.

Müfettişler, iki ajanın, İran'la yasadışı gaz ticaretiyle ilgili olabilecek bilgileri ele geçirmek isteyen bir firmaya yaptıkları ziyareti tespit etti.

Müfettişler, İtalyan istihbaratı için çalışan ve Lorezo De Marcio olarak tanımlanan üst düzey bir polis mensubu tarafından ziyaretin koordine edildiğini söyledi.

Ziyarette İsrail ajanları, İtalyan devlet gaz şirketi ENI'nin İran'dan yasadışı gaz aldığını öne sürdü ve istediği bu bilgiler karşılığında bir milyon Euro ödemeyi teklif etti.

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WAGNER İDDİASI

Ziyarete ilişkin müfettişler ayrıca, Rus paralı ordusu Wagner grubuyla bağlantılı Rus bilgisayar korsanlarının ve Rus bankalarında yapılan işlemlerin tespit edilmesinde yardım istedikleri için gerçekleştiğini ifade etti.

İtalyan basınından aktarılan habere göre, Wagner'in uçak kazasında hayatını kaybeden lideri Yevgeny Prigojin'in, Rus milyarderler tarafından finanse edilmesinin durdurulmasının istendiği ziyaretin konuları arasında yer aldı.

MELONİ: KABUL EDİLEMEZ

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, soruşturma başlatılan iddialara ilişkin "kabul edilemez" dedi ve iddiaları “demokrasiye yönelik bir tehdit” olarak nitelendirdi.

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, devlet sırlarının tehlikeye girmiş olabileceği endişesiyle acil bir parlamento soruşturması talep etti.

Bakan, ifşa edilen kişisel bilgilerin buzdağının görünen kısmı olduğunu söyledi.

İtalyan medyası olayı, mafya üyeleri ve istihbarat servislerindeki yetkililerin yanı sıra Mossad dahil yabancı istihbarat servislerini de içeren en üst düzey bir komplo olarak tanımladı.