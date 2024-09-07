İtalya bu skandalla çalkalanıyor... Bakan ağlayarak itiraf etti!

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İtalya'da kültür bakanı Gennaro Sangiuliano, eski sevgilisine danışmanlık rolü verilmesiyle ilgili yaşanan skandalın ardından Cuma günü istifa etti.

Başbakana gönderdiği istifa mektubunda, "Kurumlar ve kendim için istifamı vermeyi gerekli görüyorum" diyen Sangiuliano, bakanlık kurallarını ihlal ettiğini reddetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, televizyonda açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Sangiuliano, Boccia'nın sevgilisi olduğunu kabul etti ve özür diledi.

Yeşil Avrupa partisinin lideri Angelo Bonelli, bakanın kamu fonlarını kötüye kullanma ve gizli bilgileri ifşa etme ihtimaliyle ilgili polise şikayette bulundu. İtalya Sayıştayı'nın davayı incelediği belirtilirken, Sangiuliano kamu parası harcanmadığını vurguladı. İstifa mektubunda, sinema sübvansiyonlarının ödenmesinde kayırmacılık iddialarıyla mücadele ettiğini belirten Sangiuliano, başarılarının dedikodularla lekelenemeyeceğini ifade etti.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sangiuliano'yu "yetenekli bir insan ve dürüst bir adam" olarak övdü. Sangiuliano'nun yerine, Roma'daki Maxxi çağdaş sanatlar müzesinin başkanı ve eski gazeteci Alessandro Giuli getirildi.

Sangiuliano, moda girişimcisi olarak tanınan Maria Rosaria Boccia'nın geçen ay "önemli etkinlikler için bakan danışmanı" olarak atanmasını medyaya açıklamıştı.

Başlangıçta Kültür Bakanlığı, Boccia'nın atamasını reddetse de, Sangiuliano'nun istifası sonrası Boccia'yı ücretsiz danışman olarak kabul ettiğini, ancak çıkar çatışması nedeniyle fikrini değiştirdiğini duyurmuştu.