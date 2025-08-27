İtalya Başbakanı Meloni'den İsrail çıkışı: Sessiz kalamayız

Haberin Devamı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastnesi'nde pazartesi günü düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Meloni, 5'i gazeteci 20 kişinin öldüğü saldırı hakkında, "Gazetecilerin mazur görülemez şekilde öldürülmesini kınıyoruz. Bu, basın özgürlüğüne ve savaş trajedisini aktarmak için hayatını riske atan herkese yönelik kabul edilemez bir saldırıdır" dedi.

Giorgia Meloni, 7 Ekim olaylarının ardından İsrail'in savunma hakkını destekleme konusunda bir an bile tereddüt etmediklerini söyleyerek, "Ama şimdi, çok sayıda masum kurbana neden olan, hatta Hristiyan toplulukları da etkileyen ve orantılılık ilkesinin ötesine geçen bir tepki karşısında sessiz kalamayız" şeklinde konuştu.

İtalya'nın Gazze Şeridi'ndeki rolüne ilişkin konuşan İtalya Başbakanı Meloni, "Sadece şeklen varlık gösterenler var, bir de çocukları gerçekten kurtaranlar. Ben ikinci grupta yer almaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA 5'İ GAZETECİ OLMAK ÜZERE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne art arda iki hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırının ardından açıklama yapan İsrail ordusu, gazetecileri hedef almadıklarını savunmuştu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Han Yunus bölgesinde faaliyet gösteren Golani Tugayı birliklerinin, Nasser Hastanesi bölgesinde Hamas tarafından yerleştirilen ve İsrail birliklerinin faaliyetlerini gözlemleyerek onlara karşı faaliyetleri yönlendirmek amacıyla kullanılan bir kamera tespit ettiği anlaşıldı" ifadeleri kullanılmış, saldırılarda söz konusu kameranın hedef alındığı iddia edilmişti.