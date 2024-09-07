İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Haberin Devamı

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katılan iki lider, burada baş başa görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, "İki lider, sahadaki duruma dair son gelişmeleri, kış şartları ve Rusya’nın sivil halka ve kritik altyapıya yönelik devam eden saldırıları karşısında Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını ele aldı. Başbakan, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı gündeminde, Ukrayna'ya verilen desteğin önemini ve Ukrayna'nın meşru müdafaasına, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bağlılığın devam ettiğini yineledi. Son olarak, 2025'te İtalya'da düzenlenecek olan bir sonraki Ukrayna Toparlanma Konferansı bağlamında yeniden inşa konusuna özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Zelenskiy de X hesabından bu görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ele aldığımız temel konulardan biri, özellikle enerji sistemimizin restorasyonuna odaklanarak, Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşasıydı. İtalya'nın 2025'te bir sonraki Ukrayna Toparlanma Konferansı'na ev sahipliği yapma kararını çok takdir ediyoruz. Biz ayrıca, İtalya'nın her noktasında aktif bir rol oynadığı 'Barış Formülü'nün uygulanması hakkında da konuştuk. Giorgia ve İtalyan halkına adil bir barışı yeniden sağlama konusundaki destekleri ve ortak çabaları için teşekkür ediyorum."

Meloni, Ambrosetti Forumu'nda yaptığı konuşmada da Ukrayna'yı kendi kaderine terk etmeyeceklerini, İtalya’nın bu konuda halihazırdaki tutumunun da değişmeyeceğini ifade etti.

Bu arada, İtalyan Corriere della Sera gazetesinde bugün çıkan haberde, Zelenskiy'nin, Cernobbio'ya hem İtalya’dan temin ettikleri uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına yeşil ışık yakılmasını sağlamak hem de İtalyan şirketleri Ukrayna’nın yeniden inşasında rol almaya ikna etmek için geldiği belirtildi.

Öte yandan, Cernobbio'daki foruma katılan ABD'li senatör Lindsey Graham da La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna için savaşan gönüllü yabancı askerler olduğunu, bunun havada da olabileceğini belirterek, Ukrayna'ya sağladıkları F16'lar için emekli eski pilotların düşünülebileceği fikrini gündeme getirdi.