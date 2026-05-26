×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İtalya Başbakanı Meloni AB'yi hedef aldı: 'Avrupa acımasız davrandı'

Güncelleme Tarihi:

#Giorgia Meloni#İtalya Başbakanı#AB Politikaları
İtalya Başbakanı Meloni AByi hedef aldı: Avrupa acımasız davrandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 16:18

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'ni (AB) stratejik büyümeyi feda eden "miyop ve bürokratik bir dev" diye niteleyerek, "Avrupa'nın günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandığını" belirtti.

Haberin Devamı

İtalya Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) genel kuruluna katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmeler ve bunların ekonomideki etkilerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Meloni, AB'nin küresel sahnede daha iddialı olması gerektiğini dile getirirken, geleceği için rekabetçilikte bir yaklaşım değişikliğine gitmesi gerektiğini kaydetti.

Meloni, AB'nin mevcut yapısının kendileri için bir kırılganlık arz ettiğini dile getirerek, şunları dile getirdi:

"İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa, günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu."

Gözden Kaçmasınİrandan ABDye çok sert ateşkes tepkisi: Hürmüzgan saldırısı krize dönüştüİran'dan ABD'ye çok sert ateşkes tepkisi: Hürmüzgan saldırısı krize dönüştüHaberi görüntüle

'HÜRMÜZ KRİZİ GÜVENLİK YATIRIMLARINI HAKLI ÇIKARDI'

Haberin Devamı

İran'daki krizin etkilerinin, AB üyesi ülkelerin kontrolü dışında gelişen koşullar olduğunu belirten Meloni, güvenlik ile savunma harcamaları için halihazırda tanınmış olan esnekliğin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ortaya çıkan enerji krizine karşı gerekli yatırımları da kapsayacak şekilde genişletilmesini açıkça haklı çıkardığını söyledi.

Gözden KaçmasınBelçikada okul servisi ile tren çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdiBelçika'da okul servisi ile tren çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdiHaberi görüntüle

NÜKLEERE DÖNÜŞ SİNYALİ

1986'daki Çernobil felaketi sonrasında nükleer enerji üretiminden vazgeçen İtalya'da, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bir süredir hükümetin gündeme taşıdığı nükleer enerjiye dönüş konusuna da değinen Meloni, "İtalya'da nükleere dönüş yolunda hızlı şekilde ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz; öncelikle modüler reaktörler gibi en yenilikçi teknolojilerle." görüşünü paylaştı.

Meloni, bu konuda son derece kararlı olduğunu vurgulayarak, nükleer enerji üretiminin ülkede yeniden başlamasına yönelik yetki yasası ve diğer düzenlemelerin yaz bitmeden onaylanacağını ifade etti.

Gözden KaçmasınHamaneyden İslam dünyasına işbirliği çağrısıHamaney'den İslam dünyasına işbirliği çağrısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Giorgia Meloni#İtalya Başbakanı#AB Politikaları

BAKMADAN GEÇME!