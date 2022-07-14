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Son dakika: İtalya Başbakanı Draghi istifasını açıkladı... Cumhurbaşkanı Mattarella reddetti

#İtalya#İstifa#Mario Draghi
Son dakika: İtalya Başbakanı Draghi istifasını açıkladı... Cumhurbaşkanı Mattarella reddetti

Son dakika haberine göre; İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından ilerleyen saatlerde istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacağını duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Mario Draghi’nin istifasını reddetti.

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İtalya’da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etti. Boykot’un ardından Draghi, ilerleyen saatlerde istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacağını duyurdu. Draghi kabineye verdiği demeçte, “Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım. Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok” dedi.

CUMHURBAŞKANI MATTARELLA'DAN RET

Ancak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi’nin istifasını reddetti.

BOYKOT EDİLEN YARDIM PAKETİ SENATO’DAN ONAY ALDI

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylandı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylandı.

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ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Analistler, yardım paketine yönelik muhalefetin ideolojik değil, parti içi anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu savundu. İtalya’da Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerin Draghi’nin istifası sonrası erkene çekilebileceği ifade edildi.

Şubat 2021'den bu yana görevde olan Draghi, M5S’nin desteği olmadan da İtalya parlamentosunda çoğunluğu elinde tutuyor.

İtalya Başbakanı Draghi'den istifa kararı
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#İtalya#İstifa#Mario Draghi

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