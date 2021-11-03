İtalya Başbakanı Draghi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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Başbakanlık sarayı Chigi'de gerçekleşen görüşme öncesinde Draghi, Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Draghi ve Abbas'ın, İtalya'nın Filistin kurumlarını güçlendirme ve Filistin halkını destekleme taahhüdü özelinde iki ülke gündemindeki konuları ele aldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, İsrail-Filistin barış sürecine odaklanıldığı ve Orta Doğu ile Akdeniz’deki gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan, taraflar arasında adil, sürdürülebilir ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözümün, bölgenin kalıcı istikrara kavuşmasını bakımından önemli olduğunun altını çizerek ikili diyaloğun bir an önce başlatılmasına yönelik desteğini dile getirdi. Başbakan Draghi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, temas halinde kalma hususunda mutabık kaldılar." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yarın Roma'ya komşu şehir devleti Vatikan’a geçerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşmesi bekleniyor.