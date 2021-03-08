İtalya, Astrazeneca aşısının 65 yaş üstü kişilerde kullanımı için onay verdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık Salgın Önleme Müdürü Gianni Rezza'nın Astrazenaca aşısının, Kovid-19'un ölüm riskini arttıran zayıf bağışıklık sistemine sahip veya başka hastalıklar için ilaç alanlar haricindeki 65 yaş üzeri kişilerde kullanılmasına dair genelgeyi imzaladığı belirtildi.



Açıklamada, bu kararın almasının arkasında; Astrazeneca aşısına dair elde edilen bilimsel verilerin aşının güvenli olduğunu kanıtlaması ve ayrıca 65 yaş üzerindeki deneklerde de bu aşının, hastalığın gelişmesine karşı önemli bir koruma sağlayabildiğini göstermesi olduğu ifade edildi.



Avrupa İlaç Ajansının (EMA), AstraZenaca'ya 29 Ocak'ta onay vermesinin ardından İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) da AstraZeneca aşısı için ilk aşamada 18 ile 55 yaş arasındakilerde kullanılması doğrultusunda onay vermişti.



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da, bugün itibarıyla 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.



Sağlık Bakanı Roberto Speranza da 7 Mart'ta televizyon programına yaptığı açıklamada, nisandan itibaren aşı tedariklerinin hızlanacağı sinyalini vermiş ve yaza kadar aşı olmak isteyen bütün İtalyanları aşılamayı hedeflediklerini belirtmişti.