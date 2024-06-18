İtalya açıklarında felaket gibi tekne kazası: 11 kişi öldü, 60’tan fazla kişi kayıp

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Almanya merkezli sivil toplum örgütü RESQSHIP dün yaptığı açıklamada, İtalya açıklarında batan ahşap bir tekneden 2’si bilinçsiz olmak üzere 51 kişinin kurtarıldığını belirterek, geminin alt güvertesinde 10 kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, “Bilinci yerinde olmayanlar şu anda tıbbi yardım alıyor ve kritik derecede ihtiyaç duyulan acil tahliyeyi bekliyor. Teknenin su basmış alt güvertesinde 10 ölü var. Suyla dolu ahşap teknede toplam 61 kişi bulunuyordu. Mürettebatımız, ikisi baygın olan 51 kişiyi tahliye edebildi; bu kişilerin baltayla kesilmesi gerekti” denildi.

TEKNE TÜRKİYE’DEN YOLA ÇIKMIŞTI

İtalya Sahil Güvenliği ise, Calabria bölgesinin yaklaşık 220 kilometre doğusunda bir yelkenli teknenin batarak 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak “Sahil Güvenlik dün geceden beri muhtemelen Türkiye'den ayrılmak üzere olan ve içinde göçmenlerin bulunduğu bir yelkenli teknenin batmasının ardından kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.