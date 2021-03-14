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Dünya
Haber Giriş: 14.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İtalya 3’üncü kez kapanıyor

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İtalya 3’üncü kez kapanıyor

Geçen yıl koronavirüs salgını patlak verdiğinde Avrupa’da kötü etkilenen ilk ülke olan İtalya, artan vakaların üzerine yarından itibaren üçüncü kez kapanıyor.

Son bir haftada 150 binden fazla yeni vaka alınması nedeniyle kapanma kararı alındı. Ülke nüfusunun büyük bir kısmının yaşadığı yaklaşık 10 bölge ‘yüksek riskli’ anlamına gelen ‘kırmızı bölge’ ilan edilecek. Okullar, üniversiteler, kafe ve restoranlar yeniden kapanırken, kafe ve restoranlar sadece paket servis verecek. Paskalya tatiline denk gelen 3-5 Nisan tarihleri arasında ise beyaz bölgeler dışında tüm ülke kırmızı bölge ilan edilecek.

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