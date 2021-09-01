İsyancı Pençşir’de komando eğitimi

Sovyet işgalina karşı direnmiş eski Afgan komutanlardan Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud, yerel milislerden ve eski ordu güçlerinden oluşan birkaç bin kişilik kuvvetle Pençşir’de Taliban’a karşı direniş başlatmıştı. Önemli bir Taliban gücü bölgeye sevk edilmiş olsa da taraflar şimdiye kadar kapsamlı bir çatışmadan kaçınmıştı. Ancak pazartesi gecesi Pençşir vadisinde direniş hareketi ile Taliban militanları arasında çatışma çıktı, olayda en az 7 militan öldürüldü.

Can kaybına ilişkin açıklamayı dün direniş hareketi yaptı. Ulusal Direniş Güçleri sözcüsü Fahim Daşti, çatışmanın vadinin batı girişinde meydana geldiğini söyledi ve vadinin savunulması adına başarılı bir sınav verildiğini kaydetti. 15 Ağustos’ta başkent Kabil’in düşmesinin ardından Pençşir, ülkede Taliban kontrolüne girmeyen tek bölge. Öte yandan komşu Bağlan bölgesinde de Taliban’a karşı direniş olduğu belirtiliyor.

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