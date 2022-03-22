İsviçre'yi karıştıran iddia! Alina Kabaeva orada mı saklanıyor?

Haberin Devamı

Bir dönem adı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anılan hatta Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva'nın İsviçre'de lüks bir villada gizli çocuklarıyla saklandığı iddiaları ülkeyi karıştırdı.

Kabaeva'nın İsviçre'de saklandığına dair hiçbir kanıt olmasa da İsviçre hükümetine kadının sınır dışı edilmesi için dilekçe yağıyor.

PUTİN İLE GİZLİ ÇOCUKLARI VAR İDDİASI

38 yaşındaki Alina Kabaeva eski bir olimpiyat jimnastikçisi ve bir altın madalya sahibi. Kabaeva yıllar boyunca dünya medyasında Putin ile ilişkisi olduğu hatta Putin'in yuvasını yıktığı haberleri ile gündeme geldi.

Kabaeva ve Putin'in herkesten gizlediği çocukları olduğu iddiası yıllardır dillendirilse de bu konuda resmi bir doğrulama hiçbir zaman yapılmadı.

55 BİN İMZA ALDI

Haberin Devamı

'Rusya'nın en esnek kadını' olarak adlandırılan Kabaeva'nın Ukrayna Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre sonra İsviçre'deki özel bir dağ evine gönderildiğine dair haberler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve eski jimnastikçi şimdiye kadar sadece birkaç kez birlikte görüntülendi. Kabaeva halk arasında nadiren görülüyor. En son geçen yıl Aralık ayında, Moskova'da düzenlenen bir jimnastik turnuvasında medya önüne çıktı.

Bir çok kişi dilekçelerle ya da sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla İsviçre hükümetine seslenip, Kabaeva'nın sınır dışı edilmesini istedi. Change.org'da Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanan bir dilekçe ile başlatılan kampanya şimdiye kadar 55 bin imza aldı.



Rusya Devlet Başkanı Putin ve Alina Kabaeva

ÇOK SERT İFADELER: EVA BRAUN'U 'FÜHRER'İ İLE YENİDEN BİRLEŞTİRME ZAMANI

"Şu anda büyük acılar çeken siviller için birleşiyoruz ve İsviçre makamlarına başvuruyoruz" diye başlayan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Rus siyaset ve medya figürü Alina Kabaeva'nın Rusya Federasyonu'na uygulanan yaptırımların sonuçlarından kaçmak için İsviçre'de saklandığını öğrendik.

İsviçre, Nazi Almanya'sına karşı bile yapmadığı tarafsızlığını modern tarihinde ilk kez ihlal etti ve Putin'e yönelik yaptırımlara katılma kararı aldı. Peki şimdi neden Putin'in sevgilisinin sınırlarınız içerisinde saklanmasına izin veriyorsunuz?

Haberin Devamı

Mevcut savaşa rağmen İsviçre, Putin rejiminin bir suç ortağına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İsviçre muazzam bir belirsizlikle dolu böyle zamanlarda Putin rejiminden fayda sağlayanlar konusunda daha sert olmalı"



Dilekçe'de Putin içingöndermesi yapılarak sınır dışı çağrısı yinelendi veifadesi yer aldı.

BATI HENÜZ YAPTIRIM UYGULANMADI

Alina Kabaeva son dönemlerde Rusya'da bir medya devi olan National Media Group'un yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Rus hükümeti ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinen şirkette şimdiye kadar 8 milyon sterlinlik bir maaş alan Kabaeva'nın Batı yaptırımlarından nasibini henüz almamış olması dikkat çeken bir detay.



Haberin Devamı

Şuan Rusya'da hapiste tutulan muhalif lider Alexei Navalny tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı birkaç Rus oligarkının Kabaeva'nın ailesine açıklanamaz bir şekilde mülk ve para aktardığını ortaya çıkarmıştı.

İSVİÇRE'DE DEĞİL SİBİRYA'DA İDDİASI

Kabaeva'nın İsviçre'de saklandığına dair şimdiye kadar hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Öte yandan Batı medyasının yayınladığı bazı raporlar Kabaeva'nın İsviçre'de değil, Sibirya'nın Altay Dağları'ndaki yüksek teknolojili bir yeraltı sığınağında olduğunu iddia ediyor.

Savaşın ilk günlerinde Putin'in ailesi için özel bir yeraltı sığınağı inşa ettirdiği ve sevdiği insanları buraya gönderdiği iddia edilmişti.