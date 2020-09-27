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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

İsviçre'den flaş AB kararı

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İsviçre'den flaş AB kararı
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İsviçre’de Avrupa Birliği (AB) ile Serbest Dolaşım Anlaşması’nı sonlandırma teklifine yönelik düzenlenen referandumdan serbest dolaşıma devam kararı çıktı.

İsviçre’de bugün İsviçre Halk Partisi’nin AB ile Serbest Dolaşım Anlaşması’na son verilmesi teklifine yönelik referandum düzenlendi. Referandum sonuçlarına göre, İsviçrelilerin büyük bir çoğunluğu anlaşmaya son vermeyi reddetti. Yerel basın, yüzde 37’ye karşı yüzde 63 oyla teklifin reddedildiğini belirtti.

AB üyesi olmayan İsviçre, serbest ticarete erişebilmek, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda AB ile işbirliği yapmak için serbest dolaşımı kabul ediyor. Ancak İsviçrelilerin bir kısmı ülkenin sınırlarını koruyamayacağı ve göçmenlerin sınırlandırılamayacağı gerekçesiyle serbest dolaşıma karşı çıkıyor.

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